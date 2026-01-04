Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 04 января, 2026
    • 15:24
    Байрактар: Турция и Азербайджан подписали новое соглашение по природному газу

    Турция и Азербайджан подписали новое соглашение по природному газу объемом 33 млрд кубометров

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

    По его словам, в рамках договоренностей в течение 15 лет ежегодно будет поставляться по 2,25 млрд кубометров газа с месторождения "Абшерон" в Каспийском море.

    Министр отметил, что реализация контракта начнется в 2029 году и продлится до 2040-х годов.

    "Используя существующую инфраструктуру, мы будем доставлять этот газ в нашу страну по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум", - подчеркнул Байрактар.

    Он также добавил, что благодаря долгосрочным контрактам и стратегии диверсификации Турция обеспечивает безопасность энергоснабжения и продолжит регулировать цены на топливо на конкурентоспособном уровне.

    Azərbaycan-Türkiyə arasında "Abşeron" qazı üzrə uzunmüddətli müqavilə bağlanıb
    Türkiye Azerbaijan ink long-term deal for gas supply from Absheron field

