Байрактар: Турция и Азербайджан подписали новое соглашение по природному газу

Турция и Азербайджан подписали новое соглашение по природному газу объемом 33 млрд кубометров

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, в рамках договоренностей в течение 15 лет ежегодно будет поставляться по 2,25 млрд кубометров газа с месторождения "Абшерон" в Каспийском море.

Министр отметил, что реализация контракта начнется в 2029 году и продлится до 2040-х годов.

"Используя существующую инфраструктуру, мы будем доставлять этот газ в нашу страну по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум", - подчеркнул Байрактар.

Он также добавил, что благодаря долгосрочным контрактам и стратегии диверсификации Турция обеспечивает безопасность энергоснабжения и продолжит регулировать цены на топливо на конкурентоспособном уровне.