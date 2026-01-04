Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    SpaceX вывела на орбиту группу десятки интернет-спутников Starlink

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 14:26
    Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 29 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

    Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

    "Вывод 29 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

    Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 01:48 по времени Восточного побережья США (10:48 по Баку). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

    В рамках запуска из Флориды первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в первый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

    В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 34 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

