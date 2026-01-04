Минэнерго Турции: Первый энергоблок АЭС "Аккую" готов на 95%
В регионе
- 04 января, 2026
- 15:01
Готовность первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет на данный момент 95%.
Как передает Report, об этом сообщил в эфире телеканала Kanal 7 министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
"Изначально эти работы планировалось завершить к апрелю 2025 года, но задержки произошли из-за пандемии и политических препятствий в закупке части оборудования. Сейчас все наши усилия сосредоточены на завершении строительства первого реактора, которое в настоящее время завершено примерно на 95%, и на старте производства первой электроэнергии в 2026 году. Мы прилагаем усилия для этого совместно с Россией и компанией "Росатом", - заявил министр.
