Минэнерго Турции: Первый энергоблок АЭС "Аккую" готов на 95%

    В регионе
    • 04 января, 2026
    • 15:01
    Готовность первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет на данный момент 95%.

    Как передает Report, об этом сообщил в эфире телеканала Kanal 7 министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

    "Изначально эти работы планировалось завершить к апрелю 2025 года, но задержки произошли из-за пандемии и политических препятствий в закупке части оборудования. Сейчас все наши усилия сосредоточены на завершении строительства первого реактора, которое в настоящее время завершено примерно на 95%, и на старте производства первой электроэнергии в 2026 году. Мы прилагаем усилия для этого совместно с Россией и компанией "Росатом", - заявил министр.

    Türkiyənin Energetika Nazirliyi: "Akkuyu" AES-nin birinci enerji blokunun 95 faizi hazırdır

