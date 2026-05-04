    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией - уже реальность

    Внешняя политика
    • 04 мая, 2026
    • 12:19
    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией - уже реальность

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мир между Баку и Ереваном уже стал реальностью, несмотря на то, что стороны лишь начинают жить в новых условиях.

    Как передает Report, об этом он сказал, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване в формате видеоконференции.

    "Мы живем в мире всего девять месяцев и только учимся жить в мире. В августе прошлого года в Вашингтоне, в Белом доме, мы – лидеры Армении и Азербайджана – подписали совместную декларацию. Президент США Дональд Трамп, как уже упоминалось, также подписал ее в качестве свидетеля", - отметил Ильхам Алиев.

    Он также напомнил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного соглашения, что стало важным этапом на пути к окончательной нормализации отношений.

    "Для нас, и я уверен - для наших армянских партнеров, мир уже достигнут", - подчеркнул президент.

    İlham Əliyev: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh reallıqdır
    Ilham Aliyev: Peace between Azerbaijan and Armenia is a reality

