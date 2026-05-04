    İlham Əliyev: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh reallıqdır

    • 04 may, 2026
    • 12:21
    İlham Əliyev: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh reallıqdır

    Bu gün Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh reallıq təşkil edir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxışı zamanı bəyan edib.

    "Biz cəmi doqquz aydır ki, sülh şəraitində yaşayırıq və sülh içində yaşamağı yenicə öyrənirik. Ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda, Ağ Evdə biz – Ermənistan və Azərbaycan liderləri – birgə bəyannamə imzaladıq. ABŞ Prezidenti Donald Tramp da, artıq qeyd olunduğu kimi, onu şahid qismində imzaladı", - İlham Əliyev qeyd edib.

    O, həmçinin xatırladıb ki, Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri sülh sazişinin mətnini paraflayıblar, bu isə münasibətlərin yekun normallaşması yolunda mühüm mərhələ olub: "Bizim və əminəm ki, erməni tərəfdaşlarımız üçün sülh artıq əldə olunub".

    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией - уже реальность
    Ilham Aliyev: Peace between Azerbaijan and Armenia is a reality

