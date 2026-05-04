Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов

Азербайджан на данный момент уже экспортировал 12 тысяч тонн нефтепродуктов в Армению.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая по видеосвязи на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

"Мы начали поставлять наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо в Армению, тем самым положив начало торговым отношениям. На данный момент 12 тыс. тонн наших нефтепродуктов было экспортировано в Армению", - сказал Алиев.

По его словам, Азербайджан также обеспечил транзит через свою территорию 28 тыс. тонн грузов в Армению.