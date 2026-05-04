Ильхам Алиев Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов

    Внешняя политика
    • 04 мая, 2026
    • 12:20
    Азербайджан на данный момент уже экспортировал 12 тысяч тонн нефтепродуктов в Армению.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая по видеосвязи на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

    "Мы начали поставлять наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо в Армению, тем самым положив начало торговым отношениям. На данный момент 12 тыс. тонн наших нефтепродуктов было экспортировано в Армению", - сказал Алиев.

    По его словам, Азербайджан также обеспечил транзит через свою территорию 28 тыс. тонн грузов в Армению.

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistana 12 min ton neft məhsulları göndərib
    Azerbaijan has exported 12,000 tons of oil products to Armenia, President Aliyev says

