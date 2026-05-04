Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов
- 04 мая, 2026
- 12:20
Азербайджан на данный момент уже экспортировал 12 тысяч тонн нефтепродуктов в Армению.
Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая по видеосвязи на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.
"Мы начали поставлять наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо в Армению, тем самым положив начало торговым отношениям. На данный момент 12 тыс. тонн наших нефтепродуктов было экспортировано в Армению", - сказал Алиев.
По его словам, Азербайджан также обеспечил транзит через свою территорию 28 тыс. тонн грузов в Армению.
