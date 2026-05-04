    Xarici siyasət
    • 04 may, 2026
    • 12:23
    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistana 12 min ton neft məhsulları göndərib

    Azərbaycan artıq Ermənistana 12 min ton neft məhsulları ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxışı zamanı bəyan edib.

    "Biz Ermənistana neft məhsullarımızı, benzin və dizel yanacağını tədarük etməyə başladıq və bununla da ticarət münasibətlərinin əsasını qoyduq. İndiyədək Ermənistana 12 min ton neft məhsulları ixrac etmişik", - İ.Əliyev bildirib. Prezidentin sözlərinə görə, Azərbaycan həmçinin öz ərazisi vasitəsilə 28 min ton yükün Ermənistana tranzitini təmin edib.

    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyi
    Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов
    Azerbaijan has exported 12,000 tons of oil products to Armenia, President Aliyev says

