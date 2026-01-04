В Германии сообщили о поджоге электростанции в Берлине левой группировкой

Немецкая левая экстремистская группировка Vulkan взяла на себя ответственность за поджог кабелей на электростанции Лихтерфельде в Берлине 3 января.

Как передает Report, об этом сообщила газета Tagesspiegel.

В своем заявлении группировка назвала поджог "акцией, направленной на общее благо".

"Сегодня ночью мы успешно саботировали работу газовой электростанции в Берлине - Лихтерфельде. Нападение на электростанцию является актом самообороны и международной солидарности со всеми, кто защищает Землю и жизнь", - говорится в заявлении группировки.