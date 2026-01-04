İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    KİV: Berlində elektrik stansiyası solçu qruplaşma tərəfindən yandırılıb

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 15:27
    KİV: Berlində elektrik stansiyası solçu qruplaşma tərəfindən yandırılıb

    Almaniyanın "Vulkan" solçu ekstremist qruplaşması yanvarın 3-də Berlindəki Lixterfeld elektrik stansiyasında kabellərin yandırılmasına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tagesspiegel" qəzeti məlumat yayıb.

    Bəyanatda qruplaşma yanğını "ümumi rifaha yönəlmiş aksiya" adlandırıb.

    "Bu gecə biz Berlində – Lixterfeld qaz elektrik stansiyasının fəaliyyətini uğurla sabotaj etdik. Elektrik stansiyasına hücum özünümüdafiə, Yer kürəsini və həyatı qoruyan hər kəslə beynəlxalq həmrəylik aktıdır", – qruplaşmanın bəyanatında deyilir.

    Almaniya Berlin yanğın solçu qruplaşma
    В Германии сообщили о поджоге электростанции в Берлине левой группировкой
    German left-wing group claims arson attack on Berlin power plant

    Son xəbərlər

    16:07

    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Sağlamlıq
    15:52

    Dünya çempionu karyerasını bərpa etdiyini açıqlayıb

    Fərdi
    15:51

    Ekvatorial Qvineyanın paytaxtı adadan materikə köçürülüb

    Digər ölkələr
    15:47
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    15:39

    Türkiyənin Energetika Nazirliyi: "Akkuyu" AES-nin birinci enerji blokunun 95 faizi hazırdır

    Region
    15:27

    KİV: Berlində elektrik stansiyası solçu qruplaşma tərəfindən yandırılıb

    Digər ölkələr
    15:13

    "SpaceX" "Starlink" internet peyklərindən ibarət onlarla qrupu orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    15:11

    Azərbaycan-Türkiyə arasında "Abşeron" qazı üzrə uzunmüddətli müqavilə bağlanıb

    Energetika
    15:05

    Portuqaliyada Türkiyənin Aİ-nin sənaye strategiyasına daxil edilməsi müzakirə olunacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti