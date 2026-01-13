İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla regiondakı təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 13 yanvar, 2026
    • 22:14
    Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla regiondakı təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Hakan Fidan arasında telefon danışığı aparılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı, Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqlik münasibətlərindən irəli gələn məsələlər, regional və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq, eləcə də regionda təhlükəsizlik vəziyyəti müzakirə olunub, iki qardaş ölkə arasında birgə əlaqələndirilmiş fəaliyyətdən məmnunluq ifadə olunub.

    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили вопросы региональной безопасности

