    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили вопросы региональной безопасности

    Внешняя политика
    • 13 января, 2026
    • 22:17
    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили вопросы региональной безопасности

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Хакан Фидан провели телефонный разговор.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений двух стран, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, а также ситуацию с безопасностью в регионе.

    Была выражена удовлетворенность уровнем сотрудничества между двумя братскими странами.

