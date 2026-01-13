Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили вопросы региональной безопасности
- 13 января, 2026
- 22:17
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Хакан Фидан провели телефонный разговор.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений двух стран, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, а также ситуацию с безопасностью в регионе.
Была выражена удовлетворенность уровнем сотрудничества между двумя братскими странами.
