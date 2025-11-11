Cevdet Yılmazla Azərbaycan Baş naziri arasında telefon danışığı olub
Xarici siyasət
- 11 noyabr, 2025
- 19:04
Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz və Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov arasında telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə C.Yılmaz "X"də yazıb.
Telefon danışığı zamanı Əli Əsədov bildirib ki, Azərbaycan həmrəylik əlaməti olaraq prosesi diqqətlə və qətiyyətlə izləyir.
C. Yılmaz Əli Əsədova qardaş Azərbaycan xalqı adından verdiyi başsağlığı və göstərdikləri səmimi həmrəyliyə görə təşəkkür edib.
Son xəbərlər
19:04
Cevdet Yılmazla Azərbaycan Baş naziri arasında telefon danışığı olubXarici siyasət
18:58
Kəmaləddin Heydərov Türkiyənin daxili işlər nazirinə başsağlığı veribDaxili siyasət
18:57
Gürcüstanın daxili işlər naziri təyyarənin qəzaya uğradığı ərazidədirRegion
18:53
Türkiyə və Gürcüstan XİN başçıları təyyarə qəzası barədə müzakirə aparıblarRegion
18:39
Ermənistan və Danimarka əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıblarRegion
18:34
Nümayəndəlik: Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının müsbət inkişafından məmnunuqXarici siyasət
18:32
Azərbaycan FHN ehtiyac yaranacağı halda Gürcüstanda xilasetmə əməliyyatlarına cəlb ediləcəkDaxili siyasət
18:24
Qəzaya uğrayan Türkiyəyə məxsus hərbi təyyarənin göyərtəsində 20 hərbçi olubXarici siyasət
18:14