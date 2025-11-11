Cevdet Yılmazla Azərbaycan Baş naziri arasında telefon danışığı olub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2025
    • 19:04
    Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz və Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov arasında telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə C.Yılmaz "X"də yazıb.

    Telefon danışığı zamanı Əli Əsədov bildirib ki, Azərbaycan həmrəylik əlaməti olaraq prosesi diqqətlə və qətiyyətlə izləyir.

    C. Yılmaz Əli Əsədova qardaş Azərbaycan xalqı adından verdiyi başsağlığı və göstərdikləri səmimi həmrəyliyə görə təşəkkür edib.

