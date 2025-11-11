Али Асадов и Джевдет Йылмаз провели телефонный разговор

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и премьер-министр Азербайджана Али Асадов провели телефонный разговор.

Как сообщает Report, об этом написал Дж. Йылмаз написал в своем аккаунте в соцсети X.

В ходе беседы стороны обсудили крушение военно-транспортного самолета ВВС Турции на территории Грузии. Али Асадов выразил соболезнования и поддержку Анкаре и подчеркнул, что Баку внимательно следит за ситуацией.

Дж. Йылмаз поблагодарил А.Асадова за соболезнования от имени братского азербайджанского народа и за проявленную солидарность.