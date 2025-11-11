Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Али Асадов и Джевдет Йылмаз провели телефонный разговор

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 19:07
    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и премьер-министр Азербайджана Али Асадов провели телефонный разговор.

    Как сообщает Report, об этом написал Дж. Йылмаз написал в своем аккаунте в соцсети X.

    В ходе беседы стороны обсудили крушение военно-транспортного самолета ВВС Турции на территории Грузии. Али Асадов выразил соболезнования и поддержку Анкаре и подчеркнул, что Баку внимательно следит за ситуацией.

    Дж. Йылмаз поблагодарил А.Асадова за соболезнования от имени братского азербайджанского народа и за проявленную солидарность.

    Cevdet Yılmazla Azərbaycan Baş naziri arasında telefon danışığı olub

