Али Асадов и Джевдет Йылмаз провели телефонный разговор
Внешняя политика
- 11 ноября, 2025
- 19:07
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и премьер-министр Азербайджана Али Асадов провели телефонный разговор.
Как сообщает Report, об этом написал Дж. Йылмаз написал в своем аккаунте в соцсети X.
В ходе беседы стороны обсудили крушение военно-транспортного самолета ВВС Турции на территории Грузии. Али Асадов выразил соболезнования и поддержку Анкаре и подчеркнул, что Баку внимательно следит за ситуацией.
Дж. Йылмаз поблагодарил А.Асадова за соболезнования от имени братского азербайджанского народа и за проявленную солидарность.
Последние новости
19:23
СМИ: Великобритания приостановила обмен разведанными с СШАДругие страны
19:07
Али Асадов и Джевдет Йылмаз провели телефонный разговорВнешняя политика
19:02
Роналду заявил, что ЧМ-2026 будет для него последним в карьереФутбол
19:00
Камаледдин Гейдаров выразил соболезнования министру внутренних дел ТурцииВнутренняя политика
18:57
Главы МИД Турции и Грузии обсудили по телефону ситуацию с крушением самолетаВ регионе
18:46
МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в ГрузииВнутренняя политика
18:43
Представительство: Мы довольны позитивным развитием партнерства между Азербайджаном и НАТОВнешняя политика
18:33
Девлет Бахчели: Азербайджан и Турция не допустят развития негативных сценариевВ регионе
18:24