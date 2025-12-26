İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:21
    Bu il Azərbaycan 52 ölkə ilə siyasi məsləhətləşmələr aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair hesabatı təqdim edərkən deyib.

    O həmçinin 2025-ci ildə 41 ölkə ilə 191 sənədin imzalandığını da bildirib.

    Азербайджан в 2025 году провел политические консультации с 52 странами
    Azerbaijan held political consultations with 52 countries in 2025

