Азербайджан в 2025 году провел политические консультации с 52 странами
Внешняя политика
- 26 декабря, 2025
- 15:26
Азербайджан в этом году провел политические консультации с 52 государствами.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, представляя итоги внешнеполитической деятельности за 2025 год.
По его словам, за отчетный период Азербайджан также подписал 191 документ с 41 страной.
Последние новости
16:43
МИД: Для подписания мирного соглашения Армения должна изменить конституцию и выполнить обязательства по TRIPPВнешняя политика
16:38
Байрамов: Несмотря на напряженность, диалог между Баку и Москвой в 2025 году сохранялся - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:33
Судебный процесс по делу Рубена Варданяна перенесен на 30 декабряВнутренняя политика
16:33
Беларусь получила очередную партию истребителей Су-30СМ2В регионе
16:26
Число погибших при взрыве в мечети в Сирии увеличилось до 8 - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
16:24
Глава МИД: Как западные страны могли выдать десятилетнюю визу сепаратисту?Внешняя политика
16:23
Паралимпийский комитет в 2026 году представит новый логотипИндивидуальные
16:18
В Израиле подозреваемый совершил серию нападений: два человека погибли, один раненДругие страны
16:15