Азербайджан в 2025 году провел политические консультации с 52 странами

Азербайджан в этом году провел политические консультации с 52 государствами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, представляя итоги внешнеполитической деятельности за 2025 год.

По его словам, за отчетный период Азербайджан также подписал 191 документ с 41 страной.