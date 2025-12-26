Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Азербайджан в 2025 году провел политические консультации с 52 странами

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 15:26
    Азербайджан в этом году провел политические консультации с 52 государствами.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, представляя итоги внешнеполитической деятельности за 2025 год.

    По его словам, за отчетный период Азербайджан также подписал 191 документ с 41 страной.

    Bu il Azərbaycan 52 ölkə ilə siyasi məsləhətləşmələr aparıb
    Azerbaijan held political consultations with 52 countries in 2025

