İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    BMTM-in şöbə müdiri: Azərbaycanla BƏƏ arasında effektiv siyasi və iqtisadi dialoq formalaşıb

    Xarici siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 15:07
    BMTM-in şöbə müdiri: Azərbaycanla BƏƏ arasında effektiv siyasi və iqtisadi dialoq formalaşıb

    Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında artıq effektiv siyasi və iqtisadi dialoq formalaşıb.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) şöbə müdiri Şahmar Hacıyev deyib.

    O qeyd edib ki, BƏƏ ilə əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycan üçün olduqca maraqlıdır:

    "BƏƏ regionun aparıcı ölkələrindən biri olduğu üçün bu ölkə ilə iqtisadi-siyasi əlaqələri daha da genişləndirilməsi Azərbaycanın marağındadır. Azərbaycanla BƏƏ arasında artıq effektiv siyasi və iqtisadi dialoq formalaşıb. "Masdar" şirkəti Azərbaycanda alternativ və bərpalunan enerji sahəsində ciddi işlər görüb. Şirkət "Qaradağ" Günəş Elektrik Stansiyası layihəsini həyata keçirib və bu, Azərbaycanın enerji təchizatı üçün əhəmiyyətli layihələrdən biridir".

    Ş.Hacıyev "Masdar" şirkətinin Azərbaycanda enerji sahəsində fəaliyyətini daha da genişləndirəcəyini vurğulayıb:

    "Çünki Azərbaycan mühüm enerji layihələrini həyata keçirir və gələcəkdə yalnız neft-qaz hasil edən yox, həm də təmiz enerjisini Avropa bazarına çıxaran ölkə kimi diqqət mərkəzində olacaq".

    Mütəxəssis hesab edir ki, iki ölkə arasında yeni sənədlərin imzalanması, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın bir sıra sahələrinə dəstək verəcək:

    "Sənədlər BƏƏ ilə Azərbaycan arasında yeni impuls yaradacaq, əlaqələrin genişləndirilməsinə təkan verəcək. Məsələn, imzalanmış sənədlər əsasında kiçik və orta biznesdə yeni canlanma, həmçinin rəqəmsal inkişaf müşahidə olunacaq. Bu gün ölkələrimiz arasında turizm sektorunun inkişafı da aktual məsələlərdəndir. Çünki Azərbaycanın geniş turizm potensialı var və onun inkişafı həm iqtisadi cəhətdən maraqlara cavab verir, həm də siyasi cəhətdən olduqca əhəmiyyətlidir. Bütün bunlar Azərbaycanın davamlı inkişafına töhfə verəcək".

    Xatırladaq ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın Azərbaycana səfəri çərçivəsində sentyabrın 16-da iki ölkə arasında 14 sənəd imzalanıb.

    BƏƏ Masdar Qaradağ

    Son xəbərlər

    15:25

    EDB 2022-2024-cü illərdə Azərbaycanda BOEM sektoruna cəlb edilmiş investisiyanın məbləğini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:25

    İmişlinin 4 kəndində 1000-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    15:22

    Marseldə etirazçılar hərbi zavodu bağlayıblar

    Digər ölkələr
    15:22

    "İmişli" klubu İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəcək

    Futbol
    15:12

    Qırğızıstan TDT ölkələrini əməkdaşlığa dair "yol xəritəsi"ni təsdiqləməyi təklif edib

    Xarici siyasət
    15:12

    "Bakı Taksi Xidməti" Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundakı vəziyyətə münasibət bildirib

    İnfrastruktur
    15:07

    BMTM-in şöbə müdiri: Azərbaycanla BƏƏ arasında effektiv siyasi və iqtisadi dialoq formalaşıb

    Xarici siyasət
    15:07

    Azərbaycan və Türkiyənin Mərkəzi Bankları beynəlxalq təcrübənin tətbiqini müzakirə ediblər

    Maliyyə
    15:07

    Bakıda qadın işlədiyi müəssisədə yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti