ЦАМО: Подписание 14 новых документов расширит связи между Азербайджаном и ОАЭ

Азербайджан и Объединенными Арабскими Эмиратами наладили эффективный политический и экономический диалог.

Об этом Report заявил руководитель отдела Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Шахмар Гаджиев.

По его словам, поскольку ОАЭ является одним из ведущих государств Ближневосточного региона, расширение экономических и политических связей с этой страной отвечает интересам Азербайджана.

"Между Азербайджаном и ОАЭ уже сформирован эффективный политический и экономический диалог. Компания "Масдар" проделала серьезную работу в сфере альтернативной и возобновляемой энергетики в Азербайджане. Компания реализовала проект солнечной электростанции "Гарадаг", и это один из значимых проектов для энергоснабжения Азербайджана", - считает он.

Гаджиев добавил, что Азербайджан реализует важные энергетические проекты и в будущем будет в центре внимания не только как нефтегазодобывающая страна, но и как экспортер чистой энергии на европейский рынок.

Он подчеркнул, что подписание 14 документов в рамках недавнего визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна в Азербайджан придаст новый импульс расширению связей между странами.