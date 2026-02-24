İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    BMT nümayəndəliyi "Su çərşənbəsi" münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 24 fevral, 2026
    • 10:26
    BMT nümayəndəliyi Su çərşənbəsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    BMT-nin Bakıdakı missiyasının ofisi Azərbaycanı "Su çərşənbəsi" münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində paylaşım edilib.

    "Bu xüsusi gündə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi hamıya firavanlıq və yeni başlanğıclarla dolu il arzulayır", - paylaşımda deyilir.

    BMT Azərbaycan Su çərşənbəsi
    ООН в Азербайджане опубликовал поздравление с "Су чершенбеси"
    UN office in Azerbaijan publishes congratulations on Water Tuesday

