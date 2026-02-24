BMT nümayəndəliyi "Su çərşənbəsi" münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 24 fevral, 2026
- 10:26
BMT-nin Bakıdakı missiyasının ofisi Azərbaycanı "Su çərşənbəsi" münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində paylaşım edilib.
"Bu xüsusi gündə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi hamıya firavanlıq və yeni başlanğıclarla dolu il arzulayır", - paylaşımda deyilir.
Happy Su Charshanbasi (Water Tuesday)! 💧— UN in Azerbaijan (@UNinAzerbaijan) February 24, 2026
On this special day, the UN in Azerbaijan wishes everyone clarity, prosperity, and a year filled with fresh beginnings. 🌸#SuÇərşənbəsi #ÇərşənbənizMübarək #Novruz pic.twitter.com/xVtIC2ZQZc
