ООН в Азербайджане опубликовал поздравление с "Су чершенбеси"
Внешняя политика
- 24 февраля, 2026
- 10:17
Офис миссии ООН в Баку поздравил Азербайджан с "Су чершенбеси" (Вторник стихии воды).
Как передает Report, публикация сделана на странице представительства в соцсети "Х".
"В этот особенный день ООН в Азербайджане желает всем ясности, процветания и года, наполненного новыми начинаниями", - говорится в сообщении.
Happy Su Charshanbasi (Water Tuesday)! 💧— UN in Azerbaijan (@UNinAzerbaijan) February 24, 2026
On this special day, the UN in Azerbaijan wishes everyone clarity, prosperity, and a year filled with fresh beginnings. 🌸#SuÇərşənbəsi #ÇərşənbənizMübarək #Novruz pic.twitter.com/xVtIC2ZQZc
