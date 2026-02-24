ООН в Азербайджане опубликовал поздравление с "Су чершенбеси"

Офис миссии ООН в Баку поздравил Азербайджан с "Су чершенбеси" (Вторник стихии воды).

Как передает Report, публикация сделана на странице представительства в соцсети "Х".

"В этот особенный день ООН в Азербайджане желает всем ясности, процветания и года, наполненного новыми начинаниями", - говорится в сообщении.