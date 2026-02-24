Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    ООН в Азербайджане опубликовал поздравление с "Су чершенбеси"

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 10:17
    ООН в Азербайджане опубликовал поздравление с Су чершенбеси

    Офис миссии ООН в Баку поздравил Азербайджан с "Су чершенбеси" (Вторник стихии воды).

    Как передает Report, публикация сделана на странице представительства в соцсети "Х".

    "В этот особенный день ООН в Азербайджане желает всем ясности, процветания и года, наполненного новыми начинаниями", - говорится в сообщении.

