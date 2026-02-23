BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi "WUF13"ə hazırlıq barədə məlumatlandırılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 23 fevral, 2026
    • 21:36
    BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi WUF13ə hazırlıq barədə məlumatlandırılıb

    BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi İqor Qarafuliç "WUF13Azerbaijan"a hazırlıq barədə məlumatlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev "X"dəki hesabında yazıb.

    "Bu gün BMT-nin Azərbaycanda yeni təyin olunan müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi İqor Qarafuliç ilə səmərəli görüş keçirdik.

    Cənan İqor Qarafuliçə Azərbaycanın milli prioritetləri və BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə uyğun olaraq post-münaqişə dövründə həyata keçirilən bərpa-quruculuq proseslərində əldə olunan irəliləyişlərdən bəhs etdik.

    Həmçinin 2026-cı ilin ölkəmizdə "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan olunması və may ayında Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına (#WUF13Azerbaijan) hazırlıq barədə ətraflı məlumat verdik", - A.Quliyev qeyd edib.

    Резидент-координатор ООН проинформирован о подготовке к WUF13 в Азербайджане

