    Внешняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 21:45
    Резидент-координатор ООН проинформирован о подготовке к WUF13 в Азербайджане

    Временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич был проинформирован о подготовке ко Всемирному форуму по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на своей странице в соцсети X.

    "Сегодня мы провели продуктивную встречу с недавно назначенным временным резидент-координатором ООН в Азербайджане Игорем Гарафуличем. Мы рассказали г-ну Гарафуличу о национальных приоритетах Азербайджана и достигнутом прогрессе в процессах восстановления и реконструкции в постконфликтный период в соответствии с Целями устойчивого развития ООН. Также подробно проинформировали о объявлении 2026 года в нашей стране Годом градостроительства и архитектуры, а также о подготовке к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (#WUF13Azerbaijan), которая пройдет в мае в Баку", - отметил А.Гулиев.

