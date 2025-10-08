İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Banqladeş səfiri: Ölkələrimiz arasında vizaların ləğv edilməsi üçün təkliflər vermişik

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 14:29
    Banqladeş səfiri: Ölkələrimiz arasında vizaların ləğv edilməsi üçün təkliflər vermişik

    Banqladeşlə Azərbaycan arasında vizaların ləğv edilməsi üçün təkliflər verilib.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Banqladeş Xalq Respublikasının Azərbaycan üzrə qeyri-rezident səfiri (iqamətgahı Ankarada yerləşir) Amanul Haq bildirib.

    Banqladeşlə Azərbaycan arasında bu günə qədər birbaşa uçuşun da olmadığını qeyd edən səfir deyib ki, iki ölkə arasında əlaqələr günü-gündən yaxşılaşdığı üçün birbaşa hava əlaqəsinin təmin olunması ilə bağlı müqavilə imzalanmasına ölkəsi təşəbbüs göstərib:

    "Bununla yanaşı iki ölkə arasında vizaların asanlaşdırılması da nəzərdən qaçılmamalıdır. Xalqlarımızın qarşılıqlı səfərlərinin təmin edilməsi, məsələn, Azərbaycana daha çox Banqladeşli turistin, Banqladeşə isə daha çox azərbaycanlı turistin getməsi üçün vizaların yüngülləşdirilməsi başlıca faktorlardan biridir. Biz artıq qarşı tərəfə təklifimizi vermişik və müsbət cavab alacağımızı düşünürük".

    Banqladeş Azərbaycan viza ləğvi
    Посол Бангладеш: Выдвинуты предложения об отмене визового режима с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    15:33

    Çexiya Azərbaycanla Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlığın prioritetlərini açıqlayıb

    İnfrastruktur
    15:31
    Rəy

    Prezidentin Qəbələ Zirvəsində çıxışı və çağırışlar - ŞƏRH

    Analitika
    15:29

    "Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi" auditor seçir

    Maliyyə
    15:24

    "Gəncə" amerikalı basketbolçunu heyətinə cəlb edib

    Komanda
    15:20

    "Aqrar Tədarük və Təchizat" daha bir sığortaçı seçir

    Maliyyə
    15:18

    Gürcüstanın dövlət naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    15:14
    Foto

    Azərbaycan və İspaniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    15:11

    Gəncədə yeniyetməni öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyənləşib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:56
    Foto

    Səbinə Əliyeva Ukrayna Ombudsmanı ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti