Посол Бангладеш: Выдвинуты предложения об отмене визового режима с Азербайджаном
Внешняя политика
- 08 октября, 2025
- 14:53
Выдвинуты предложения об отмене визового режима между Бангладеш и Азербайджаном.
Об этом турецкому бюро Report сказал посол Бангладеш в Азербайджане, Турции, Грузии и Туркменистане с резиденцией в Анкаре Аманул Хак.
Посол заявил, что поскольку прямого авиасообщения между Бангладеш и Азербайджаном нет, его страна выступила с инициативой подписания соглашения об обеспечении прямого авиасообщения между странами:
"Наряду с этим не следует упускать из виду упрощение визового режима. Упрощение виз является одним из ключевых факторов для обеспечения взаимных поездок наших граждан. Мы уже представили наше предложение азербайджанской стороне и рассчитываем получить положительный ответ".
