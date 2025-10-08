Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Посол Бангладеш: Выдвинуты предложения об отмене визового режима с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 14:53
    Посол Бангладеш: Выдвинуты предложения об отмене визового режима с Азербайджаном

    Выдвинуты предложения об отмене визового режима между Бангладеш и Азербайджаном.

    Об этом турецкому бюро Report сказал посол Бангладеш в Азербайджане, Турции, Грузии и Туркменистане с резиденцией в Анкаре Аманул Хак.

    Посол заявил, что поскольку прямого авиасообщения между Бангладеш и Азербайджаном нет, его страна выступила с инициативой подписания соглашения об обеспечении прямого авиасообщения между странами:

    "Наряду с этим не следует упускать из виду упрощение визового режима. Упрощение виз является одним из ключевых факторов для обеспечения взаимных поездок наших граждан. Мы уже представили наше предложение азербайджанской стороне и рассчитываем получить положительный ответ".

    Аманул Хак Бангладеш Азербайджан визовый режим
    Banqladeş səfiri: Ölkələrimiz arasında vizaların ləğv edilməsi üçün təkliflər vermişik

    Последние новости

    15:34

    В Гяндже во время ссоры убит подросток

    Происшествия
    15:32

    Европарламент обсудил ответ на гибридные угрозы России: единство, сдержанность и разногласия

    Другие
    15:30

    Эрдоган: Мы надеемся получить хорошие новости из Шарм-эль-Шейха

    Другие страны
    15:24

    Азербайджан и Испания провели очередные политконсультации

    Внешняя политика
    15:21
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем Испании развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    15:14

    Госминистр Грузии совершит визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    15:11

    Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере защиты прав человека

    Внутренняя политика
    15:08

    ОТГ: Халяльный туризм создает широкие возможности для экономического развития

    Бизнес
    15:00
    Фото

    Более 40 млн курильщиков в мире перешли на бездымные табачные продукты

    Бизнес
    Лента новостей