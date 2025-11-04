Bakıda TDT Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclası keçirilir
Xarici siyasət
- 04 noyabr, 2025
- 10:24
Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclası keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, iclasda Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıstan, Qazaxıstan və Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) təmsilçiləri iştirak edirlər.
Tədbirdə TDT-nin Zirvə görüşləri, eləcə də təskilatdaxili bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq.
Son xəbərlər
11:03
"Aqrarkredit" BOKT dividend ödəməkdən azad edilibMaliyyə
11:02
Bahar Muradova: Gender bərabərliyi üzrə 2025-2027-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının qəbulunu gözləyirikDaxili siyasət
11:01
Naxçıvandakı rezidentlər 10 il müddətinə əksər vergilərdən azad edilə bilərBiznes
11:01
Gələn il orta pensiya məbləğinin 579,2 manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılırSosial müdafiə
11:01
SOCAR gələn il 450 milyon manat dividend ödəməli olacaqMaliyyə
11:00
Azərbaycanın vergi sistemində üfüqi monitorinqlər həyata keçiriləcəkBiznes
10:59
"Araz-Naxçıvan"ın qapıçısı: "Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanacağımıza inanırdıq"Futbol
10:58
Foto
Ədliyyə Nazirliyi və KOBİA biznes assosiasiyalarla görüş keçiribDaxili siyasət
10:56