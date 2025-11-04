İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Bakıda TDT Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclası keçirilir

    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 10:24
    Bakıda TDT Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclası keçirilir

    Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclası keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, iclasda Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıstan, Qazaxıstan və Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) təmsilçiləri iştirak edirlər.

    Tədbirdə TDT-nin Zirvə görüşləri, eləcə də təskilatdaxili bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Ağsaqqllar Şurası Bakı iclas
    В Баку проходит 18-е заседание Совета старейшин ОТГ
    Baku hosting 18th meeting of OTS Council of Elders

