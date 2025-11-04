В Баку проходит 18-е заседание Совета старейшин ОТГ

В Баку проходит 18-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, во встрече принимают участие представители Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

На встрече будут обсуждаться саммиты ОТГ и ряд внутренних вопросов организации.