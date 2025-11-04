Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Баку проходит 18-е заседание Совета старейшин ОТГ

    Внешняя политика
    04 ноября, 2025
    • 10:31
    В Баку проходит 18-е заседание Совета старейшин ОТГ

    В Баку проходит 18-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, во встрече принимают участие представители Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

    На встрече будут обсуждаться саммиты ОТГ и ряд внутренних вопросов организации.

    Bakıda TDT Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclası keçirilir
    Baku hosting 18th meeting of OTS Council of Elders

    Лента новостей