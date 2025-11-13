Bakıda Şimali Kiprin müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir
Xarici siyasət
- 13 noyabr, 2025
- 19:18
Bakıda Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, tədbir Gürcüstanda baş verən təyyarə qəzasında həlak olan Türkiyə hərbçilərinin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb.
Daha sonra Azərbaycanın və Şimali Kiprin Dövlət himnləri səsləndirilib.
Qəbulda dövlət və hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, iş adamları, kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri iştirak edirlər.
Son xəbərlər
19:48
Səfir: Belçika Azərbaycanla Aİ arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsini dəstəkləyirXarici siyasət
19:47
DÇ-2026: Azərbaycan və İslandiya millilərinin start heyətləri açıqlanıbFutbol
19:31
HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verəcəkDigər ölkələr
19:30
Şimali Kiprdə türk dövlətlərindən 50 min tələbə təhsil alırXarici siyasət
19:27
Paşinyan: 2026-cı il seçkiləri parlamenti xarici təsir agentlərindən azad etmək imkanıdırRegion
19:24
"Azərreyl" CEV Kubokundakı ilk matçında uduzubKomanda
19:21
CAR 2036 və ya 2040-cı il Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etmək üçün müraciət etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
19:18
Foto
Bakıda Şimali Kiprin müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilirXarici siyasət
19:17