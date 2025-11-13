İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Bakıda Şimali Kiprin müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 19:18
    Bakıda Şimali Kiprin müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir

    Bakıda Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir Gürcüstanda baş verən təyyarə qəzasında həlak olan Türkiyə hərbçilərinin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb.

    Daha sonra Azərbaycanın və Şimali Kiprin Dövlət himnləri səsləndirilib.

    Qəbulda dövlət və hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, iş adamları, kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri iştirak edirlər.

    Şimali Kipr Türk Respublikası rəsmi qəbul
    Foto
    В Баку проходит официальный прием по случаю 42-летие независимости ТРСК
    Foto
    Baku hosts official reception on 42nd anniversary of TRNC independence

    Son xəbərlər

    19:48

    Səfir: Belçika Azərbaycanla Aİ arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    19:47

    DÇ-2026: Azərbaycan və İslandiya millilərinin start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    19:31

    HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    19:30

    Şimali Kiprdə türk dövlətlərindən 50 min tələbə təhsil alır

    Xarici siyasət
    19:27

    Paşinyan: 2026-cı il seçkiləri parlamenti xarici təsir agentlərindən azad etmək imkanıdır

    Region
    19:24

    "Azərreyl" CEV Kubokundakı ilk matçında uduzub

    Komanda
    19:21

    CAR 2036 və ya 2040-cı il Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etmək üçün müraciət etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:18
    Foto

    Bakıda Şimali Kiprin müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir

    Xarici siyasət
    19:17

    DİN Bakıda diplomatik nömrəli avtomobilin qayda pozmasına münasibət bildirib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti