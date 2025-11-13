В Баку проходит официальный прием по случаю 42-летие независимости ТРСК

Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 19:22
    В Баку проходит официальный прием по случаю 42-й годовщины независимости Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

    Как сообщает Report, мероприятие началось с минуты молчания в память о турецких военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Грузии.

    Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и ТРСК.

    В приеме принимают участие представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, бизнесмены, а также журналисты.

    Bakıda Şimali Kiprin müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir
    Baku hosts official reception on 42nd anniversary of TRNC independence

