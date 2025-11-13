В Баку проходит официальный прием по случаю 42-летие независимости ТРСК
Внешняя политика
- 13 ноября, 2025
- 19:22
В Баку проходит официальный прием по случаю 42-й годовщины независимости Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
Как сообщает Report, мероприятие началось с минуты молчания в память о турецких военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Грузии.
Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и ТРСК.
В приеме принимают участие представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, бизнесмены, а также журналисты.
