Azərbaycanlı itkinlərin ailələrinin aksiyası Cenevrə sakinlərinin və qonaqların diqqətini çəkib
- 31 avqust, 2025
- 14:58
30 il əvvəl itkin düşmüş minlərlə yaxınının ağrısını və iztirabını dünyaya çatdırmaq üçün Cenevrrəyə toplaşan azərbaycanlı qadınların keçirdiyi aksiya şəhərin çoxsaylı sakinləri və qonaqlar üçün gözlənilməz hadisə oldu.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, "Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyi tərəfindən təşkil olunan aksiyanın məqsədi insan talelərinin aydınlaşdırılması üçün cavabdehlik daşısalar da, bu istiqamətdə yetərli səy göstərməyən beynəlxalq təşkilatlara ümidin hələ də tükənmədiyini göstərmək idi.
Aksiyanın Cenevrədə, BMT-nin Avropa ofisinin qarşısındakı "Millətlər sarayı" meydanında yerləşən "Sınıq stul" abidəsi önündə təşkil olunması da təsadüfi deyil. Dünyanın dörd bir yanından gələn turistlərin diqqətini çəkən "Sınıq stul" abidəsi 1993-cü ildə yalnız üç ay müddətinə quraşdırılmışdı, lakin artıq uzun illərdir, bu şəhərə səyahət edən hər kəsin əsas destinasiya nöqtəsi olaraq qalır. Sözügedən abidənin Qarabağda hələ də çox sayda mina və partlamamış sursatın olması səbəbindən Azərbaycan üçün aktuallıq kəsb edən piyada əleyhinə minalar və kaset bombalarına qarşı mübarizəyə həsr olunduğu da xüsusilə vurğulanmalıdır.
Bu gün isə "Sınıq stul" hərbi münaqişələrin bütün mülki qurbanlarına, o cümlədən itkin düşənlərə dair simvolik xatırladıcı kimi qəbul edilir.
30 avqust – Beynəlxalq Məcburi Yoxaçıxma Qurbanları (itkin düşmüş şəxslər) Günü münasibətilə "Millətlər sarayı" meydanını ziyarət edənlər yaşlı azərbaycanlı qadınların qarşısında dayanıblar. Onlar sakitcə oturmuş, əllərində 30 ildən artıqdır, evlərinə qayıtmayan insanların fotoları və bəzi şəxsi əşyaları olan qutuları tutublar. Bu faciə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində 4 minə yaxın insanın itkin düşməsi ilə bağlıdır və hələ də həmin insanların ailələrinin və yaxınlarının qəlbində sağalmayan yaradır.
Ziyarətçilər bu fotolara və əşyalara baxıb, yazıları oxuyub, şəkil və video çəkiblər. Bəziləri aksiyanın məqsədi ilə maraqlanıb, baş verən faciə ilə bağlı kiçik məlumatlandırma kağızlarını oxuyublar.
"Report"un müxbiri ilə söhbətində Fransadan gələn ziyarətçi Eliz valideynlərinin mənşəcə Qvineyadan olduğunu, özlərinin də çoxsaylı zorakılıq və qətliamlarla üzləşdiyini deyərək bu ağrını başa düşdüyünü söyləyib.
Kanadadan olan Culi gördüklərindən çox təsirləndiyini və kədərləndiyini, bir neçə şəkil və video çəkdiyini və bu faciənin detalları ilə daha yaxından maraqlanacağını qeyd edib.
Hind əsilli kanadalı Maraş aksiyanın bir neçə iştirakçısı ilə danışmağa çalışdı, məsələyə maraq göstərdi, şəkil və video çəkdi. Onun həyat yoldaşı Enci deyib: "Hər şey, hər şey çox kədərlidir".
"Report"la söhbətində Maraş qeyd edib ki, bir çox münaqişələrin kökündə din dayanır: "İnsanlar dini inancları müzakirə etməyə başlayan kimi mübahisələr və problemlər yaranır".
O, bu cür vəhşilikləri ermənilərdən gözləmədiyini söyləyərək təəccübünü gizlədə bilməyib: "Amma siz sülhə doğru gedirsiniz, elə deyilmi? Ümid edirəm, tezliklə sülh əldə olunar", – deyərək vidalaşıb.