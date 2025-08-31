    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Акция семей пропавших без вести привлекла внимание жителей и гостей Женевы

    Для многих жителей Женевы и гостей города было неожиданностью увидеть акцию азербайджанских женщин, которые пришли рассказать миру о страданиях и боли тысяч семей и близких людей, пропавших без вести 30 лет назад.

    Как сообщает европейское бюро Report, целью акции, организованной НПО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" было продемонстрировать, что они все еще надеются и ждут помощи от международных организаций, которые обязаны ее оказать, но не приложили достаточных усилий для выяснения судеб их близких.

    Монумент "Сломанный стул" на площади наций перед зданием европейского офиса ООН в Женеве всегда привлекает много туристов и гостей со всего мира. Он был установлен здесь в 1993 году, как тогда думали, на три месяца. Первоначально был посвящен борьбе с противопехотными минами и кассетными бомбами, что является серьезной проблемой также для Азербайджана из-за наличия все еще огромного количества мин и неразорвавшихся снарядов на освобожденных территориях в Карабахе.

    Но теперь "Сломанный стул" является символическим напоминанием обо всех гражданских жертвах военных конфликтов, в том числе насильственных исчезновений.

    Посещавшие площадь наций 30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений подходили к пожилым женщинам, безмолвно сидевшим и державшим в руках коробки с фотографиями и некоторыми личными вещами тех, кого не дождались дома 30 и более лет назад.

    Некоторые рассматривали фото и предметы, читали надписи, снимали фото и видео. Другие интересовались целью акции и знакомились с небольшими лифлетами с информацией о том, что произошло много лет назад, но оставило незаживающую рану в сердцах этих женщин и всех многочисленных родных и близких почти 4 тысяч пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.  

    В беседе с корреспондентом Report гостья из Франции Элис сказала, что понимает эти проблемы, так как ее родители родом из африканской Гвинеи, на долю которой пришлось немало жестокостей и убийств.  

    Канадка Джули была впечатлена и подавлена увиденным, она сделала несколько фотографий и видео, и сказала, что будет и дальше интересоваться подробностями этой трагедии.

    Канадец индийского происхождения Мараш постарался поговорить с несколькими участниками акции, живо интересовался историей вопроса, снимал фото и видео. Его супруга Энджи сказала: "Это все так печально, очень печально".

    В беседе с Report Мараш заявил, что во многих конфликтах краеугольным камнем является религия: "Как только люди начинают обсуждать свои религиозные убеждения, начинаются разногласия и проблемы".

    Он был шокирован, отметив, что не ожидал подобного от армян. "Но вы ведь кажется идете к миру, правда? Дай бог, чтобы это произошло скорее", - сказал он, прощаясь.

