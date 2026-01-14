İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Xarici siyasət
    • 14 yanvar, 2026
    • 16:55
    Azərbaycanla Somali arasında diplomatik pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Somali Federativ Respublikası Hökuməti arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə qanunu imzalayıb.

    Президент утвердил безвиз между Азербайджаном и Сомали для владельцев диппаспортов

