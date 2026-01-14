Президент утвердил безвиз между Азербайджаном и Сомали для владельцев диппаспортов

Президент Ильхам Алиев утвердил взаимное освобождение от виз между Азербайджаном и Сомали для владельцев дипломатических паспортов.

Как передает Report, глава государства подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов".