    Xarici siyasət
    • 15 dekabr, 2025
    • 14:23
    Azərbaycanla Maldiv arasında ümumvətəndaş pasport sahibləri viza tələbindən qarşılıqlı azad edilib.

    "Report"un məlumatına görə, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb.

    Qanuna əsasən, 2025-ci il sentyabrın 24-də Nyu-York şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Maldiv Respublikası Hökuməti arasında ümumvətəndaş pasport sahiblərinin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş" təsdiq edilib.

    Azərbaycan Maldiv adaları pasport
    Президент утвердил соглашение о безвизе с Мальдивами

