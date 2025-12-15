Президент утвердил соглашение о безвизе с Мальдивами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение с Мальдивами о безвизе для владельцев общегражданских паспортов.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий закон.

Напомним, "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев общегражданских паспортов" было подписано 24 сентября 2025 года в Нью-Йорке.