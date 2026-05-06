Azərbaycan və Serbiyanın NATO-dakı nümayəndələri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 06 may, 2026
- 17:00
Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəsi Cəfər Hüseynzadə Serbiyanın alyansdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Branimir Filipoviç ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəsi "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirib.
Paylaşımda tərəflərin NATO ilə "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı və regionda mövcud vəziyyəti müzakirə etdikləri qeyd olunub.
Good to meet dear friend Head of @SRBatNATO 🇷🇸 Ambassador Branimir Filipović at @AzMissionNATO 🇦🇿.— Jafar Huseynzada 🇦🇿 (@JafarHuseynzade) May 6, 2026
Had a good discussion on remarkable bilateral relations between our countries and on partnership with @NATO within #PfP, as well as on current regional developments. pic.twitter.com/KCbWCfaslG
