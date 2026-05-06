Представители Азербайджана и Сербии в НАТО обсудили двустороннее сотрудничество

Представители Азербайджана и Сербии в НАТО Джафар Гусейнзаде и Бранимир Филипович обсудили двусторонние отношения.

Как сообщает Report, об этом Гусейнзаде написал в соцсети X.

По его словам, в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира" и текущую ситуацию в регионе.