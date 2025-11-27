İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan XİN Honq-Konqdakı yanğınla bağlı Çinə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 27 noyabr, 2025
    • 17:26
    Azərbaycan XİN Honq-Konqdakı yanğınla bağlı Çinə başsağlığı verib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Honq-Konqun Tay Po bölgəsində yaşayış kompleksində baş verən yanğınla bağlı Çinə başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in sosial media hesabında paylaşım edilib.

    "Çoxlu sayda insanın ölümünə və yanıq xəsarətləri almalarına səbəb olan faciəvi yanğın bizi dərindən kədərləndirib. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına səmimi başsağlığımızı bildirir, xəsarət alanlara tezliklə şəfa diləyirik. Bu çətin dövrdə düşüncələrimiz Honq-Konq əhalisi ilədir",- məlumatda qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, yaşayış kompleksində baş verən yanğın səbəbindən 65 nəfər həyatını itirib, 3 nəfər isə saxlanılıb.

    Azərbaycan Tay Po Honq Konq Çin yanğın Hadisə Xarici İşlər Nazirliyi
    МИД Азербайджана соболезнует КНР в связи с многочисленными жертвами при пожаре в Гонконге
    Azerbaijani MFA offers condolences to China over fire in Hong Kong

