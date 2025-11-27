МИД Азербайджана соболезнует КНР в связи с многочисленными жертвами при пожаре в Гонконге

Азербайджан выразил соболезнования Китаю в связи с многочисленными жертвами пожара в районе Тай По в Гонконге.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "Х".

"Мы глубоко опечалены трагическим пожаром в Тай По, который унес множество жизней и привел к ранению многих людей. Мы выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В это трудное время наши мысли с жителями Гонконга, Китая", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате пожара погибли 65 человек, около 70 пострадали. Почти 300 человек считаются пропавшими без вести.

На текущий момент задержаны три представителя руководства строительной компании, которая проводила реновацию комплекса.

В жилом комплексе почти 2 тыс. квартир, где проживали около 4,8 тыс. человек. Комплекс был построен в 1980-х годах.