МИД Азербайджана соболезнует КНР в связи с многочисленными жертвами при пожаре в Гонконге
- 27 ноября, 2025
- 17:37
Азербайджан выразил соболезнования Китаю в связи с многочисленными жертвами пожара в районе Тай По в Гонконге.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "Х".
"Мы глубоко опечалены трагическим пожаром в Тай По, который унес множество жизней и привел к ранению многих людей. Мы выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В это трудное время наши мысли с жителями Гонконга, Китая", - говорится в сообщении.
Напомним, что в результате пожара погибли 65 человек, около 70 пострадали. Почти 300 человек считаются пропавшими без вести.
На текущий момент задержаны три представителя руководства строительной компании, которая проводила реновацию комплекса.
В жилом комплексе почти 2 тыс. квартир, где проживали около 4,8 тыс. человек. Комплекс был построен в 1980-х годах.