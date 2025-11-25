Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2025
- 10:43
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
"Bosniya və Herseqovinanın Milli Günü münasibətilə Bosniya və Herseqovina Hökumətini və xalqını təbrik edirik. Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.
On the National Day of Bosnia and Herzegovina, we extend our congratulations to the Government and People of Bosnia and Herzegovina.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 25, 2025
Happy National Day! 🇦🇿-🇧🇦@mfa_bih pic.twitter.com/kK79C0y8oT
