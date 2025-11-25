Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Xarici siyasət
    • 25 noyabr, 2025
    • 10:43
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    "Bosniya və Herseqovinanın Milli Günü münasibətilə Bosniya və Herseqovina Hökumətini və xalqını təbrik edirik. Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.

