    МИД Азербайджана поздравил Боснию и Герцеговину с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 10:49
    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Боснию и Герцеговину с Национальным днем.

    Как сообщает Report, Министерство опубликовало соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети "X".

    "Поздравляем правительство и народ Боснии и Герцеговины с Национальным днем. С праздником!", - отмечается в сообщении.

    Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijan's MFA congratulates Bosnia and Herzegovina on national day

