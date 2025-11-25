МИД Азербайджана поздравил Боснию и Герцеговину с Национальным днем

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Боснию и Герцеговину с Национальным днем.

Как сообщает Report, Министерство опубликовало соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети "X".

"Поздравляем правительство и народ Боснии и Герцеговины с Национальным днем. С праздником!", - отмечается в сообщении.