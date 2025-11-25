МИД Азербайджана поздравил Боснию и Герцеговину с Национальным днем
Внешняя политика
- 25 ноября, 2025
- 10:49
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Боснию и Герцеговину с Национальным днем.
Как сообщает Report, Министерство опубликовало соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети "X".
"Поздравляем правительство и народ Боснии и Герцеговины с Национальным днем. С праздником!", - отмечается в сообщении.
On the National Day of Bosnia and Herzegovina, we extend our congratulations to the Government and People of Bosnia and Herzegovina.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 25, 2025
Happy National Day! 🇦🇿-🇧🇦@mfa_bih pic.twitter.com/kK79C0y8oT
