Azərbaycan XİN BƏƏ və Laosu Milli Gün münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 02 dekabr, 2025
- 09:28
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini (BƏƏ) Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Dost Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə Milli Gün münasibətilə təbriklərimizi çatdırır, onun Xalqına və Hökumətinə ən xoş arzularımızı bildiririk.
Milli Günün mübarək, BƏƏ!", - paylaşımda qeyd olunub.
XİN, həmçinin digər paylaşımla Laosun da Milli Gününü təbrik edib:
"Laos Xalq Demokratik Respublikasının Xalqını və Hökumətini Milli Gün münasibətilə səmimi təbrik edirik. Milli Gününüz mübarək, Laos!".
09:28
