    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 21:25
    George Çixradze: Sabah və Qəbələ Premyer Liqada fərqli məqsədlər uğrunda mübarizə aparır

    "Sabah" və "Qəbələ" klubları Misli Premyer Liqasında fərqli məqsədlər uğrunda mübarizə aparırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qəbələ"nin məşqçisi George Çixradze Azərbaycan çempionatının XX turunda "Sabah"a qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis məğlub olduqları matç barədə danışıb:

    "İlk növbədə onu demək istərdim ki, "Sabah"la biz fərqli məqsədlər uğrunda mübarizə aparırıq. Onlar çempionluğu hədəfləyibsə, bizim məqsədimiz liqada qalmaqdır. Oyun da 2 fərqli hissədə keçdi. İlk yarıda bir qədər passiv oynadıq. Lakin əsas odur ki, qol buraxmadıq. Bir neçə təhlükəli epizodlarımız da oldu. İkinci hissədə isə daha yaxşı oynadıq. Lakin hissənin əvvəlində adi vəziyyətdə qol buraxdıq. Qoldan sonra daha aktiv və aqressiv çıxış etməyə başladıq. Sona qədər mübarizə apardıq. Matçın axırlarında mübahisəli epizoddan qol da vurduq. Lakin son nəticə məğlubiyyət oldu".

    Qeyd edək ki, "Qəbələ" - "Sabah" oyunu Bakı kollektivinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    George Çixradze: "Sabah" və "Qəbələ" Premyer Liqada fərqli məqsədlər uğrunda mübarizə aparır"

