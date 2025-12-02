Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    МИД Азербайджана поздравил ОАЭ и Лаос с национальными праздниками

    • 02 декабря, 2025
    • 09:38
    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с Национальным днем.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Министерства в X.

    "Передаем наши поздравления дружественным Объединенным Арабским Эмиратам по случаю Национального дня и выражаем наилучшие пожелания их народу и правительству.

    С Национальным днем, ОАЭ!", - отмечается в публикации.

    МИД также поздравил Лаос по случаю национального праздника.

    "Наши искренние поздравления народу и правительству Лаосской Народно-Демократической Республики по случаю Национального дня. С Национальным днем, Лаос", - говорится в другой публикации ведомства.

    Azərbaycan XİN BƏƏ və Laosu Milli Gün münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates UAE and Laos on National Day
    Лента новостей