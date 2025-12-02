МИД Азербайджана поздравил ОАЭ и Лаос с национальными праздниками

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с Национальным днем.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Министерства в X.

"Передаем наши поздравления дружественным Объединенным Арабским Эмиратам по случаю Национального дня и выражаем наилучшие пожелания их народу и правительству.

С Национальным днем, ОАЭ!", - отмечается в публикации.

МИД также поздравил Лаос по случаю национального праздника.

"Наши искренние поздравления народу и правительству Лаосской Народно-Демократической Республики по случаю Национального дня. С Национальным днем, Лаос", - говорится в другой публикации ведомства.