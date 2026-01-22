ABŞ Prezidenti: Azərbaycan və Ermənistan liderləri mənim dostlarımdır
Xarici siyasət
- 22 yanvar, 2026
- 14:29
Azərbaycan və Ermənistan liderləri mənim dostlarımdır.
"Report"un İsveçrəyə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda "Sülh Şurasının Nizamnaməsi"nin imzalanma mərasimində çıxışı zamanı deyib.
"Azərbaycan və Ermənistan liderləri mənimlə dostdurlar. Onlar da buradadırlar", - o bildirib.
