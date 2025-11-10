İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycan UNESCO-da mədəni irsin qorunması ilə bağlı komitəyə üzv seçilib

    Xarici siyasət
    • 10 noyabr, 2025
    • 12:34
    Azərbaycan UNESCO-nun Baş Konfransının 43-cü sessiyasında 2025–2029-cu illər üçün "Mənşə ölkələrinə mədəni əmlakın qaytarılmasının və ya qanunsuz mənimsənilmə hallarında onun bərpasının təşviqi üzrə Hökumətlərarası Komitə"yə (ICPRCP) üzv seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi sosial mediada paylaşım edib.

    Qeyd olunub ki, bu seçki Azərbaycanın mədəni irsin qorunması və bərpası istiqamətindəki prinsipial mövqeyinə və beynəlxalq səviyyədə fəal təşəbbüslərinə verilən yüksək qiymət kimi dəyərləndirilir.

    Məlumat üçün bildirək ki, konfrans Səmərqənddə keçirilib.

    Азербайджан избран членом ICPRCP на 2025- 2029 гг.
    Azerbaijan elected as ICPRCP member

