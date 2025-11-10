Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Азербайджан избран членом ICPRCP на 2025- 2029 гг.

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2025
    • 12:29
    Азербайджан избран членом Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения (ICPRCP) на период 2025-2029 годов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию министерства иностранных дел Азербайджана в Facebook.

    "Сегодня на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в Самарканде, Азербайджан был избран членом Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения (ICPRCP) на период 2025–2029 годов. Это избрание стало признанием активной и последовательной политики Азербайджана в сфере защиты и восстановления культурного наследия", - отметили в МИД.

    МИД Азербайджана ЮНЕСКО Самарканд
