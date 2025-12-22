İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İcma rəhbəri: Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyasının universitetlərdə təbliği çox önəmlidir

    Daxili siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 11:18
    Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyasının universitetlərdə təbliği olduqca önəmlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qərbi Azərbaycan İcması (QAİ) İdarə Heyətinin sədri, Milli Məclisin deputatı Əziz Ələkbərli Bakı Dövlət Universitetində (BDU) baş tutan "Böyük yolun davamı" adlı konfrans çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Bu gün baş tutan konfransın əsas məqsədi də gənc nəslə Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaqdır. Universitetlərimizdə Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyasının təbliği bizi addım-addım doğma yurda yaxınlaşdırır. Konfransda Qərbi Azərbaycana aid sərgi də nümayiş olunur. Gənclər bu stendlərə yaxınlaşaraq Qərbi Azərbaycanla bağlı bir çox nümunələrlə tanış ola bilərlər".

    Milli Məclis Qərbi Azərbaycan İcması qayıdış

