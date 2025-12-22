Азиз Алекберли: Идею возвращения в Западный Азербайджан важно продвигать в вузах

Идея возвращения в Западный Азербайджан должна активно продвигаться в университетах страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли в комментарии журналистам.

По его словам, донесение идеи возвращения в Западный Азербайджан до студенческой молодежи имеет принципиальное значение. "Продвижение этой идеи в университетах шаг за шагом приближает нас к возвращению на родную землю", - отметил он.

Азиз Алекберли также сообщил, что в рамках организованной сегодня в БГУ конференции "Продолжение Великого пути" открыта выставка, посвященная Западному Азербайджану. По его словам, студенты могут ознакомиться на стендах с различными историческими и культурными материалами, отражающими наследие этого региона.