    • 22 декабря, 2025
    • 12:07
    Азиз Алекберли: Идею возвращения в Западный Азербайджан важно продвигать в вузах

    Идея возвращения в Западный Азербайджан должна активно продвигаться в университетах страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли в комментарии журналистам.

    По его словам, донесение идеи возвращения в Западный Азербайджан до студенческой молодежи имеет принципиальное значение. "Продвижение этой идеи в университетах шаг за шагом приближает нас к возвращению на родную землю", - отметил он.

    Азиз Алекберли также сообщил, что в рамках организованной сегодня в БГУ конференции "Продолжение Великого пути" открыта выставка, посвященная Западному Азербайджану. По его словам, студенты могут ознакомиться на стендах с различными историческими и культурными материалами, отражающими наследие этого региона.

