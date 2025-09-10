İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Azərbaycan qlobal miqyasda etibarlı tərəfdaş kimi tanınır - RƏY

    Xarici siyasət
    • 10 sentyabr, 2025
    • 14:12
    Azərbaycan qlobal miqyasda etibarlı tərəfdaş kimi tanınır - RƏY

    Azərbaycan yalnız Cənubi Qafqazda deyil, qlobal miqyasda da etibarlı tərəfdaş kimi tanınır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin üzvü Səbinə Salmanova deyib.

    Deputat vurğulayıb ki, avqustun 8-də Vaşinqton şəhərində Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan liderləri arasında görüş yalnız Azərbaycan üçün deyil, region üçün də böyük önəm daşıyır:

    "İmzalanmış Birgə Bəyannamə diplomatik sənəd olmaqla yanaşı, həm də Cənubi Qafqazda yeni siyasi mərhələnin başlanğıcı, qalib Azərbaycan xalqının və tarixi ədalətin təntənəsidir. Həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində təsbit olunmuş suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinin təsdiqidir. Azərbaycan Vətən müharibəsində BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsində nəzərdə tutulan özünümüdafiə hüququndan istifadə edərək tarixi ədaləti bərpa etdi. Bizim tarixi qələbəmiz həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin icrasının təmin olunması demək idi".

    Səbinə Salmanova

    S.Salmanova qeyd edib ki, Vaşinqton Bəyannaməsinin mühüm məqamlarından biri də ATƏT-in Minsk qrupunun və onun kölgəsində fəaliyyət göstərən qurumların tarix səhnəsindən silinməsidir.

    Deputat bu qərarın həm də Helsinki Yekun Aktının (1975) suveren bərabərlik, sərhədlərin toxunulmazlığı və gücdən istifadənin yolverilməzliyi prinsiplərinə tam uyğun olduğuna diqqət çəkib:

    "Vaşinqton Bəyannaməsində təsbit olunan Zəngəzur dəhlizi  sadəcə yol deyil, bu, Azərbaycanın tarixi coğrafi bütövlüyünün bərpası, Türk dünyasının qovuşması, yeni siyasi, iqtisadi və mədəni xəritənin açılmasıdır. Artıq Azərbaycan yalnız Cənubi Qafqazda deyil, qlobal miqyasda da etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Hesab edirəm ki, Vaşinqtonda imzalanmış bu tarixi sənəd Azərbaycanın yeni zəfərlər yolunun siyasi başlanğıcıdır. Bütün dünya bir daha şahid olsun ki, Azərbaycan xalqı öz lideri ilə qürur duyur, dövlət başçısı İlham Əliyev isə xalqımızı yeni tarixi zirvələrə aparır". 

    Milli Məclis ABŞ Azərbaycan Ermənistan Vaşinqton görüşü

    Son xəbərlər

    14:54

    Nazirlər Kabineti vahid indekslər siyahısında dəyişiklik edib

    Biznes
    14:53
    Foto

    Zakir İbrahimov "Gələcəyin mədənçisi" layihəsinin tələbə adını qazanmış iştirakçıları ilə görüşüb

    Sənaye
    14:47

    Azərbaycanın xaricdəki mədəniyyət mərkəzləri barədə bəzi meyarlar müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    14:46

    İsrailin müdafiə naziri: Əlimiz hər yerdə düşmənlərimizə çatacaq

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:44
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üçün İşçi Qrupunun yaradılmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    14:43

    Ağdaş, Göyçay və Mingəçevirdə quraqlıq ciddi problemlər yaradır

    İnfrastruktur
    14:42

    ADSEA-nın səlahiyyətləri artırılıb

    İqtisadiyyat
    14:40

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 % böyüyüb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti