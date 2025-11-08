İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Azərbaycan, Türkiyə prezidentləri və Pakistanın Baş nazirinin üçtərəfli görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 18:19
    Azərbaycan, Türkiyə prezidentləri və Pakistanın Baş nazirinin üçtərəfli görüşü olub

    Noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Türkiyə Respublikasının Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifin üçtərəfli görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə Türkiyə Prezidenti və Pakistanın Baş naziri Vətən müharibəsində Qələbənin 5-ci ildönümü münasibətilə dövlətimizin başçısını bir daha təbrik edib, Bakıda keçirilən hərbi paradın yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu vurğulayıblar.

    Söhbət zamanı Azərbaycanın, Türkiyənin və Pakistanın daim bir-birinin yanında olduqları qeyd edilib, ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, hərbi, mədəni-humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdiyi bildirilib.

    Liderlər Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan üçtərəfli formatının perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şahbaz Şərif Üçtərəfli görüş Türkiyə Pakistan
    Состоялась трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Турции и премьер-министра Пакистана
    Azerbaijan, Türkiye and Pakistan leaders hold trilateral meeting

    Son xəbərlər

    18:53

    Tanzaniyada müxalifət nümayəndəsi kütləvi iğtişaşlarla bağlı həbs edilib

    Digər ölkələr
    18:40
    Foto

    Azərbaycan Ordusunda Zəfərin beşinci ildönümü qeyd edilib

    Hərbi
    18:37

    Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ikinci yeri tutub

    Fərdi
    18:30
    Foto

    Sumqayıtda Zəfər Günü konsert proqramı ilə davam edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    18:25

    Bakı Metropoliteni iş rejimini 1 saat uzadacaq

    İnfrastruktur
    18:23

    Şahbaz Şərifin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    18:21

    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    18:20

    İraqda parlament seçkiləri ərəfəsində sükut günü başlayıb

    Digər ölkələr
    18:19

    Azərbaycan, Türkiyə prezidentləri və Pakistanın Baş nazirinin üçtərəfli görüşü olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti