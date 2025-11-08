Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Состоялась трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Турции и премьер-министра Пакистана

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 18:17
    Состоялась трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Турции и премьер-министра Пакистана

    8 ноября состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    На встрече президент Турции и премьер-министр Пакистана еще раз поздравили главу нашего государства с 5-й годовщиной Победы в Отечественной войне, подчеркнули высокий уровень организации военного парада в Баку.

    В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан, Турция и Пакистан всегда рядом друг с другом, сотрудничество между нашими странами в политической, экономической, военной, культурно-гуманитарной и других областях будет развиваться и дальше.

    Лидеры провели обмен мнениями о перспективах трехстороннего формата Азербайджан-Турция-Пакистан.

    Azərbaycan, Türkiyə prezidentləri və Pakistanın Baş nazirinin üçtərəfli görüşü olub
    Azerbaijan, Türkiye and Pakistan leaders hold trilateral meeting

